Piyasalarda BoE'nin faiz artıracağı fiyatlanıyor

İngiltere'de temmuz ayında enflasyonun 1982 yılından bu yana ilk kez çift haneli rakamlara çıkmasının ardından piyasalar İngiltere Merkez Bankası'nın faizi 2023 yılı Şubat ayına kadar halihazırda bulunduğu seviyenin iki katına çıkarmasını fiyatlıyor.

BoE gösterge faiz oranını bu ay yüzde 1,75'e yükseltmişti. Analistler enflasyonun önüne geçilmesi için 175 baz puan daha faiz artırımı gerekeceğini öngörürken, bu faiz artırımlarının İngiltere'nin kırılgan ekonomisini resesyona itebileceği belirtiliyor.

Piyasalar son 1 aydır ilk kez eylül ayı Para Politikası Komitesi (MPC) toplantısından 50 baz puanlık bir faiz artırımı çıkacağını fiyatlamaya da başladı.