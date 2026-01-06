Piyasalarda ‘Venezuela’ fırtınası sürüyor! Altın ve gümüşte dikkat çeken hareket

Altın fiyatları yükselişini sürdürerek bu sabah son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Fed yetkililerinden gelen güvercin açıklamalar faiz indirimi beklentilerini artırırken, Venezuela’daki siyasi gerilim güvenli liman talebini destekledi.

ALTINDA SON YILLARIN EN SERT HAREKETİ

Ons altın, 4474,30 doların görülmesinin ardından şu sıralarda düne göre yüzde 0,25 artışla 4.456 dolar civarında. Altın geçen yıl yüzde 64 değer kazanarak 1979’dan bu yana en iyi yıllık performansını göstermiş ve 26 Aralık’ta 4.549,71 dolar ile rekor kırmıştı.

Tastylive'den Ilya Spivak, Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasada beklentileri desteklediğini ancak büyük resimde fazla değişiklik olmadığını söyledi.

FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun yavaşladığını ancak işsizlik oranının artış riski taşıdığını belirterek faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi.

GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Yatırımcılar bu yıl en az iki faiz indirimi beklerken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi para politikasına yön verecek.

Altınla birlikte diğer değerli metallerde de yükseliş görüldü. Gümüş yüzde 4 artışla ons başına 79,38 dolara çıktı. Gram gümüşün fiyatı da hafta başında 100 TL seviyelerindeyken bugün 109 TL’yi aştı.

GRAM ALTIN 6.200 TL’YE DAYANDI

Yurt içinde gram altın fiyatı da yükselişini sürdürüyor. Haftaya 5.993 TL’den başlayan gram altın bugün 6.191 TL seviyesine kadar yükseldi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerini sürdüreceğine yönelik beklentiler, merkez bankalarının alımlarındaki artış ve jeopolitik tansiyonun yeniden yükselebileceğine ilişkin endişelerin altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketi beslediğini belirterek, petrol fiyatlarındaki gerilemenin altının üretim maliyeti açısından önem arz ettiğini ifade etti.

GÜMÜŞTE YENİ TAHMİN

IKON Menkul tarafından hazırlanan ons gümüş analizi şu şekilde: “Ons gümüş günlük grafikte kısa vadeli momentumun belirgin şekilde hızlandığı bir görünüm var. Fiyat son 3 günde yaklaşık %10, bugün de yaklaşık %3 yükselerek 75–80 bandına yerleşmiş durumda.

Bu hızlı ralli sonrası fiyatın 7 ve 20 günlük EMA’ların oldukça üzerinde kalması trendin güçlü olduğunu gösterse de, aynı zamanda “aşırı ısınma” riskini de artırıyor bu yüzden 80.00 bölgesi psikolojik eşik olarak öne çıkarken, olası kâr satışlarında 75 (23.6 fibo) ilk kritik destek, altında 72.65 ve 70.00 seviyeleri izlenebilir. Gösterge tarafında RSI 68-70 bandında ve yukarı eğimli henüz aşırı alım bölgesine girmemesi fiyatı destekleyici bir faktör olarak okunabilir.

MACD pozitif bölgede ve yukarı yönlü, trendin hâlen desteklendiğine işaret ediyor; CCI’nın +100 üzerinde seyretmesi ise yükselişin güçlü ama kısa vadede dalgalanmaya açık olduğuna dikkat çekiyor. Özetle, trend yukarı; ancak 80.00 çevresinde güç kaybı görülürse hareketin sağlıklı devamı için 75–72 bandına doğru geri çekilmeler “normalleşme” niteliğinde olabilir.

Destekler: 75.00 – 72.65 – 70.00

Dirençler: 80.00 – 84.00 – 90.00”