Platin dört ay sonra bin doları aştı

Bazı bakır ve nikel cevherlerinde bulunan platin, kuyumculukta, laboratuvar cihazlarında, elektrik kontaklarında, diş hekimliğinde ve otomobil egzoz kontrol cihazlarında kullanılıyor.

Haftanın ikinci işlem gününde 1,810 doların üzerine yükselen altın bugün 1,832 dolara kadar yükseldikten sonra 1,820 dolar sınırına döndü.

ABD ham petrol stokları, 27 Kasım'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 milyon 150,000 bin varil yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 130,000 varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 3 milyon 400,000 varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 330,000 varil yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) ertelenen toplantısı Perşembe günü yapılacak.