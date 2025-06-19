Platin zirve seviyeyi gördü

Platin, talepteki artış ve piyasa açığı beklentileriyle desteklenen kazançlarla güçlü bir ralliyi genişleterek Eylül 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

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Spot piyasada platin fiyatı bu sabah %2'den fazla artışla 1.351,85 dolar/ons seviyesini gördü. Bu seviye en son 19 Eylül 2014'te görülmüştü.

Platin, Çin'deki güçlü talep işaretlerinin yanı sıra güçlü yatırımcı ilgisinin arz açığı endişelerini artırmasının ardından son 1 ayda yüzde 35 yükseldi.

Yılbaşından bu yana yükseliş ise yüzde 48'e ulaştı.