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Uzmanpara 'Politika değişiklikleri dikkatli yapılmalı'
Haberler Uzmanpara 'Politika değişiklikleri dikkatli yapılmalı'

'Politika değişiklikleri dikkatli yapılmalı'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Politika Kurulu Üyesi Seiji Adachi, bankanın bundan sonraki politika değişikliklerini dikkatli bir şekilde yapması gerektiğini söyledi.

29.05.2024 - 09:12 | | Foreks Haber
'Politika değişiklikleri dikkatli yapılmalı'

BoJ Politika Kurulu Üyesi Seiji Adachi, bankanın bundan sonraki politika değişikliklerini dikkatli bir şekilde yapması gerektiğini söyledi ve merkez bankasının gevşeme önlemlerine son verme kararının parasal sıkılaştırmaya doğru bir kayma olmadığını vurguladı.

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Adachi, “Japon ekonomisinin toparlanma şansına soğuk su dökebilecek erken faiz artışlarından kesinlikle kaçınmamız gerekiyor” dedi.

Adachi, sürdürülebilir ve istikrarlı %2 enflasyona ulaşma olasılığının arttığını, ancak bunun hala tamamen kesin olmadığını söyledi ve bankanın destekleyici parasal koşulları sürdürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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