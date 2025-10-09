Porsche’nin araç teslimatları azaldı

Porsche, yılın ilk dokuz ayında 226.026 araç teslim ettiğini ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6’lık bir düşüş anlamına geldiğini açıkladı.

Porsche’nin en büyük satış bölgesi olan Kuzey Amerika’da teslimatlar yüzde 5 artarak 64.446 araca ulaştı. Ancak Çin’de teslimatlar yüzde 26 düşerek 43.280 adede geriledi. Çinli otomobil üreticileri arasındaki yoğun fiyat rekabeti, zayıf konut piyasası ve yavaşlayan ekonomik büyüme lüks harcamaları olumsuz etkiledi.

Avrupa’da teslimatlar Almanya hariç yüzde 4 azalarak 50.286 araca düştü. Almanya’da ise yüzde 16 gerileme yaşandı. Porsche, geçen yıl bu iki pazarda olağanüstü güçlü bir büyüme görüldüğünü hatırlattı.