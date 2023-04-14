Powell, Çin Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

Powell ile Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, 2020'den bu yana ilk kez yüz yüze görüştüler.

Çin Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre Yi ile Powell, 11 Nisan Salı günü bir araya geldi. Powell ile Yi arasındaki görüşmede Çin ve ABD'deki ekonomik ve finansal durum ele alındı. Görüşme IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları sorasında gerçekleştirildi.

Powell ile Yi en son 2 Mart 2020'de telefon görüşmesi yapmışlardı.