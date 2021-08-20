Powell, Jackson Hole'de konuşacak

Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek hafta Kansas City Fed ev sahipliğinde düzenlenecek Jackson Hole sempozyumunda konuşacağı kesinleşti.

Fed'den yapılan açıklamaya göre Başkan Powell'ın Jackson Hole konuşması 27 Ağustos Cuma günü Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

Powell'ın bu konuşmasında Fed'in para politikası, varlık alım programı konusunda daha net bir yol haritası ortaya koyması bekleniyor. Özellikle varlık alım hızının azaltılmaya başlanmasına daha erken kapıyı açmak isteyip istemediği konusunda piyasalara sinyaller göndereceği öngörülüyor.