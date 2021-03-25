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Powell politika değişikliğinin 'şeffaf' olacağını söyledi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomi toparlandıkça ve bankanın hedeflerinde önemli ilerlemeler sağlandıkça tahvil alımlarını azaltacaklarını belirterek, sürecin mümkün olduğunca kademeli ve şeffaflıkla gerçekleştirileceğini ifade etti.

25.03.2021 - 15:32 | | AA
Powell politika değişikliğinin 'şeffaf' olacağını söyledi

Powell, Amerikan Ulusal Halk Radyosuna (NPR) verdiği röportajda, ortalama yüzde 2 enflasyon hedefine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını yineledi.

Ekonomi toparlandıkça ve bankanın hedeflerine doğru önemli ölçüde ilerleme kaydedildikçe tahvil alımlarını azaltacaklarını belirten Powell, bunun uzun vadede faiz oranlarını yükseltmelerini de sağlayacağını ve sürecin mümkün olduğunca "kademeli" ve "şeffaflıkla" gerçekleşeceğini kaydetti.

Powell, ABD'nin bugünkü borç seviyesini sürdürülemez olmadığına işaret ederek, ülkenin borçlarını ödeyebileceğinden kuşku olmadığını dile getirdi.

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