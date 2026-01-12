Powell'a 'cezai iddianame' tehdidi

Powell, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın cuma günü Fed'e büyük jüri celbi tebliğ ettiğini bildirdi.

Celbin geçen yıl haziran ayında Senatonun Bankacılık Komitesi'nde verdiği ifadeyle bağlantılı bir cezai iddianame tehdidi içerdiğini aktaran Powell, söz konusu ifadesinin kısmen tarihi Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin olduğunu anımsattı.

Powell, demokraside hukukun üstünlüğüne ve hesap verebilirliğe derin bir saygı duyduğunu vurgulayarak, "Hiç kimse, Fed başkanı da dahil olmak üzere kanunların üstünde değildir. Ancak bu benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve süregelen baskısı bağlamında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR BAHANE"

Bu yeni tehdidin verdiği ifadeyle veya Fed binalarının yenilenmesiyle ilgisi olmadığını savunan Powell, Fed'in kamu açıklamaları yoluyla Kongre'yi yenileme projesi hakkında bilgilendirmek için her türlü çabayı gösterdiğini, bunların sadece "bahane" olduğunu kaydetti.

Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, şöyle devam etti:

"Cezai suçlama tehdidi, Fed'in faiz oranlarını Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."

"GÖREVİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların dönemleri dahil olmak üzere dört farklı yönetim altında görev yaptığını hatırlatan Powell, "Her durumda, görevlerimi siyasi baskıdan veya kayırmacılıktan uzak bir şekilde, yalnızca fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlama görevimize odaklanarak yerine getirdim. Kamu hizmeti bazen tehditler karşısında kararlı durmayı gerektirir. Senatonun beni onayladığı görevi, dürüstlükle ve Amerikan halkına hizmet etme taahhüdüyle sürdürmeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.