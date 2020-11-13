CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Powell'dan kripto para açıklaması
13.11.2020 - 07:29 |

Powell'dan kripto para açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın kendi dijital parasını çıkarıp çıkarmama konusunda henüz verdiği bir kararı olmadığını söyledi.

Powell'dan kripto para açıklaması
ABONE OL

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düzenlediği Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan Powell, ABD Doları'nın dünyanın ana rezerv para birimi olduğu ve ülkede nakite güçlü bir talep bulunduğu ortamda, dijital para konusuna "büyük dikkatle" yaklaştıklarını söyledi.

Dijital para konusunda hızlı hareket etmekten çok, işi doğru yapmanın önemli olduğunu vurgulayan Powell, Fed'in nihai bir karar vermeden önce bu konuda çok dikkatli ve yoğun değerlendirmeler yapmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Aynı toplantıda konuşan BoE Başkanı Andrew Bailey ise merkez bankalarının "stablecoin"lere destek vermesinin, bu dijital paralarda yaşanan değer istikrarsızlığı riskini azaltabileceğini savundu.

Bununla birlikte Bailey, merkez bankalarının dijital paraların  para politikasını ve finansal istikrarı nasıl etkileyeceğini dikkatle değerlendirmeleri gerektiğini de vurguladı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Avrupa'nın göbeğinde şoke eden ifade! Bugün Türk avına çıkalım

Son dakika... Avrupa'nın göbeğinde şoke eden ifade! Bugün Türk avına çıkalım

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

Son dakika... Yargıtay'dan çok konuşulacak cinsel ilişki kararı! Koca kusurlu

Son dakika... Yargıtay'dan çok konuşulacak cinsel ilişki kararı! Koca kusurlu

Sıradaki Haber