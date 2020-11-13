Powell'dan kripto para açıklaması

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düzenlediği Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan Powell, ABD Doları'nın dünyanın ana rezerv para birimi olduğu ve ülkede nakite güçlü bir talep bulunduğu ortamda, dijital para konusuna "büyük dikkatle" yaklaştıklarını söyledi.

Dijital para konusunda hızlı hareket etmekten çok, işi doğru yapmanın önemli olduğunu vurgulayan Powell, Fed'in nihai bir karar vermeden önce bu konuda çok dikkatli ve yoğun değerlendirmeler yapmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Aynı toplantıda konuşan BoE Başkanı Andrew Bailey ise merkez bankalarının "stablecoin"lere destek vermesinin, bu dijital paralarda yaşanan değer istikrarsızlığı riskini azaltabileceğini savundu.

Bununla birlikte Bailey, merkez bankalarının dijital paraların para politikasını ve finansal istikrarı nasıl etkileyeceğini dikkatle değerlendirmeleri gerektiğini de vurguladı.