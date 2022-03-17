Qualcomm, Ruslara ürün satışını durdurdu
ABD merkezli çip üreticisi Qualcomm, ABD'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlarına uyum çerçevesinde Rus şirketlerine ürün satışlarını durdurma kararı aldı.
17.03.2022 - 07:34 |
Qualcomm'un Rus şirketlerine ürün satmama kararını Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov'un Twitter üzerinden açıklamasına yanıt veren Başkan Yardımcısı Nate Tibbits duyurdu.
Tibbits, Qualcomm'un ABD'nin yaptırım kararlarına ve yasalarına uyduğunu ve Rus şirketlerine ürünlerini satmadığını belirtti.
Rusya ve Ukrayna'ya yapılan satışlar Qualcomm'un cirosunun yüzde 1'ini oluşturuyor.