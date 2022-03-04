Reel efektif döviz kuru endeksi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre reel efektif döviz kuru endeksi, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bazında 54,78 puan olarak belirlendi.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ocak ayında 52,89 puandan 52,77 puana revize edildi.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi şubat ayında 75,18 puan oldu. Bir önceki ay endeks 72,38 puandan 71,27 puana çekildi.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 43,33 puandan 44,91 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 59,72 puandan 62,08 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif döviz kurunun artışı Türk lirasının değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.