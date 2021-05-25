Reel Kesim Güven Endeksi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, RKGE mayısta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 110,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 0,3 puan azalışla 107,1'e geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında atış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya kıyasla zayıflarken, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenerek devam ederken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki aya göre zayıfladı.

ÜFE beklentisi yüzde 20,6'ya yükseldi

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken, ihracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladı.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlenirken, gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 20,6 seviyesine çıktı.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,8‘e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı da yüzde 12,1'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 76,1‘e yükseldi.