Reel Kesim Güven Endeksi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından temmuz ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

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İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1778 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, temmuzda geçen aya göre 2,5 puan azalarak 100,3 seviyesine düştü. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 1,8 puan gerileyerek 98,7 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

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Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlenirken, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre güçlenirken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki aya göre geriledi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlenirken, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre zayıfladı.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 51,8'E GERİLEDİ

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenirken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 51,8 seviyesinde gerçekleşti.

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Temmuzda ankete katılan iş yerlerinin yüzde 55,7‘si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken,

yüzde 13,8‘i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu bildirdi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyir güçlendi.