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Renault, Nissan'daki payını satabilir

Fransız otomobil üreticisi Renault, Nissan'daki payını, Nissan'ın elindeki Renault hisseleri ile aynı orana indirmeyi değerlendiriyor.

17.11.2022 - 09:41 |
Renault, Nissan'daki payını satabilir

Nikkei gazetesinin haberine göre Renault, Nissan'da halihazırda yüzde 43 oranında hisseye sahip ve bu hisse oranını Nissan'ın Renault'ta sahip olduğu yüzde 15 oranına eşitlemek için yüzde 28 oranında hisseyi satabilir.

Gazete, Renault'nun yüzde 28 hisseyi bir güvence fonuna, kayyuma devrederek Nissan'daki oy oranını yüzde 15'e indirebileceğini de belirtti.

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