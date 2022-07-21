Resesyon endişesi altını vurdu

Geçtiğimiz son 5 haftada düşüş kaydeden altın fiyatları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapsa da küresel ekonomik gelişmeler altın piyasasını baskılamaya devam ediyor. Özellikle ABD’den gelen kritik gelişmelerle birlikte altın piyasası yön buluyor.

Son dönemde özellikle birçok değerli metal ekonomilerin resesyona girebileceğine yönelik endişelerle düşüşe geçti. Pandemi ile birlikte ekonomilerin kapanması, merkez bankalarını ultra gevşek para politikası uygulamaya zorlarken, bu durum küresel çapta enflasyonu körükledi.

FED’İN HAMLELERİ ALTINDA YÖNÜ TAYİN EDİYOR

Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte normale dönüş süreciyle küresel merkez bankaları gevşek para politikası yerine sıkılaşmaya gitti. Mart ayında ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırmaya başladı. Nisan ayında Fed’in daha sert faiz artırmasıyla dolar güçlenirken, altın fiyatları baskı altında kaldı. Merkez bankalarının faiz artırmaya başlamasıyla küresel çapta resesyon görülme ihtimali emtia piyasasını derinden etkiliyor.

ABD’DEN GELEN VERİ SONRASI ONS ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINA İNDİ

Geçtiğimiz gün ABD’de açıklanan ikinci el konut satışı verileri resesyon endişelerini körükledi. Bu durum başta temel metal fiyatları olmak üzere altın fiyatlarının da baskı altında kalmasına yol açtı.

ABD'de ikinci el konut satışları haziranda aylık bazda yüzde 5,4 azalışla 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum ekonomide talebin yavaşladığına yönelik endişeleri beraberinde getirdi.

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Geçtiğimiz güne 1711 dolardan başlayan ons altın ABD ekonomisinin resesyona girebileceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesiyle birlikte 1692 doları görerek 11 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altın günü 1696 dolardan kapattı.

ONS ALTIN 11 AYIN DİBİNDE

Bugüne 1696 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1689 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1685 dolar, en yüksek ise 1697 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Geçtiğimiz güne 966 liradan başlayan gram altın 957 liraya kadar geriledikten sonra 960 liradan kapandı.

Bugüne 960 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 957 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 954 lira, en yüksek ise 961 lira seviyeleri görüldü.