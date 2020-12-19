Resesyon Nedir, Sonuçları Nelerdir? Resesyonun Ekonomiye Etkileri

Resesyon daha çok ekonomi ile ilgili bir anlam ifade eden etkidir. Son günlerde en çok merak edilen konular arasında da yer alıyor. Özellikle resesyonun ekonomiye olan etkileri ile beraber sonuçları büyük bir önem arz etmektedir.



Resesyon Nedir?



Basit bir anlatımla resesyon ekonomide küçülme ya da daralma şeklinde ifade edilir. Eğer bir ülke ekonomisi içerisinde üst üste iki çeyrek GSHY küçülmesi meydana gelmiş ise o zaman resesyon yaşanıyor anlamına gelir. Daha açık anlatım ile ülke ekonomisindeki büyüme hızının, nüfus oranına göre daha yavaş ilerlemesinden kaynaklı, kişi başına düşen milli gelirin yerinde sayması şeklinde değerlendirilir. Bu sebepten dolayı resesyon etkisi, bir ülke açısından ve ülke vatandaşları konusunda ekonomik düzeyde büyük bir öneme sahiptir.



Resesyon Sonuçları Nelerdir?



Resesyon olması ile beraber bir ülkedeki ekonomi önemli oranda ivme kaybeder. Aynı zamanda talep üzerinden bir canlanma yaşanmaz ve ülke genelinde ciddi bir karamsarlık ortaya çıkar. Özellikle resesyon üzerinden meydana gelecek 1 puanlık düşüş, 80 ila 100 bin insan arasında işsizliğin oluşmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu doğrultuda yeni iş kurmak isteyenler bir süre beklemeyi tercih eder ve ülke çapında reel bir duraklama ortaya çıkar. Bu doğrultuda resesyon meydana gelmesi ile beraber 9 ile 15 ay arasında bu süreç devam eder. Daha sonra ülke ekonomisi yavaş yavaş yeniden canlanmaya ve kişi başına düşen milli gelirin belli bir oranda artmasına imkan verir.



Resesyonun Ekonomiye Etkileri



Resesyon yaşanması ile beraber ülke ekonomisine ciddi anlamda bir etki yaratır.



- Ülke ekonomisi küçülür.

- GSYH negatif bir büyüme gösterir.

- Ülke para birimi diğer döviz kurları karşısında değer kaybeder.

- İthal ürünlerin fiyatları artış gösterir ve buna bağlı olarak ürünlerden kaynaklanan enflasyon artışı meydana gelir.

- İşsizlik oranı artarken sanayi üretimi noktasında önemli bir düşüş meydana gelir.

- Para ve borsa piyasaları ciddi anlamda zarar görebilir.



Bu gibi etkileri ile beraber resesyon ülke içinde yaşandığı süre boyunca belli başlı bazı problemler meydana getirebilmektedir.



Resesyon Neden Yaşanır?



Aslına bakılırsa ülke çapında resesyon meydana gelmesine pek çok farklı sebebi bulunmaktadır. Özellikle ülke ekonomisinin nüfus oranına göre daha yavaş büyümesinden kaynaklı bir durum oluşmaktadır. Ülke çapında üretim olmaması ve ihracatın önemli oranda düşmesi nedeniyle, kişi başına düşen milli gelir azalarak resesyon meydana gelir. Bu da doğal bir süreç altında fiyatların artmasına ve enflasyona neden olur.