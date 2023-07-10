'Resesyon olasılığını dışlamak için erken'

"Resesyon olasılığı tamamen masadan kalkmış değil" diye konuşan Yellen, "Sağlıklı bir ekonomiye, büyük bir iş gücü piyasasına sahibiz. Ancak enflasyon çok yüksek ve bu bizi endişelendiriyor. Enflasyon zaman içinde aşağı gelmekte" dedi.

Yellen, enflasyonun sağlıklı bir iş gücü piyasası ile birlikte aşağı getirmek için bir patika olduğuna inandığını da vurguladı.