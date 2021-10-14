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Rosneft ve BP doğal gaz için harekete geçti

Rus petrol şirketi Rosneft ile İngiliz enerji şirketi BP'nin Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı konusunu ele aldıkları ifade edildi.

14.10.2021 - 12:33 | | AA
Rosneft ve BP doğal gaz için harekete geçti

Rosneft'ten yapılan yazılı açıklamada, Rosneft Üst Yöneticisi İgor Seçin ile BP Üst Yöneticisi Bernard Looney arasında Moskova'da bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmede, iki şirket arasında iş birliği konusunun ele alındığı, yetkililerin Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı konusunu da istişare ettikleri bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seçin, "BP ile olası bir anlaşmayla, Rosneft kaynaklarından 10 milyar metreküp gaz ihraç edecek bir pilot projenin uygulanması, gelecekte Avrupa pazarına ek gaz arzı sağlanmasına olanak sağlayacaktır. Bu teklif, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan bir toplantıda dile getirildi ve şu anda Rus hükümeti bu konu üzerinde çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük petrol şirketi Rosneft'in yakında tamamlanması beklenen Kuzey Akım 2 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirmek için başvuruda bulunduğunu ve konunun değerlendirildiğini belirtmişti.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda bulunuyor.

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