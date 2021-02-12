Rosneft'in net karı düştü

Şirketten yapılan açıklamada, Rosneft'in 2020'de net karının bir önceki yıla göre yüzde 79,1 gerileyerek 147 milyar rubleye (yaklaşık 2 milyar dolar) düştüğü belirtildi.

Söz konusu dönemde şirketin sıvı hidrokarbon kaynak üretiminin de yüzde 11,4 azalarak 204 milyon tona gerilediği ifade edilen açıklamada, vergi öncesi karın da yüzde 42,6 azalarak 1,2 trilyon rubleye düştüğü kaydedildi.

Rosneft'in net karı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 708 milyar rubleye yükselmişti. Dünyanın en büyük petrol şirketleri arasında yer alan Rosneft, küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini gerçekleştiriyor.