Ruble cinsinden borçlanmada yabancı payı arttı

Rusya Merkez Bankası, Rusya'nın ruble cinsinden borçlanma kağıtlarında (OFZ) yabancıların payının ağustos ayında yüzde 1 artarak yüzde 20,9'a yükseldiğini bildirdi.

Rusya Merkez Bankası, büyük Rus bankalarının OFZ hazine tahvillerinin en büyük alıcısı olmaya devam ettiklerini belirtirken, ağustos ayında yurt dışı yerleşiklerin Maliye Bakanlığı'nın ihrac ettiği OFZ'lerin yüzde 24,5'ini aldıklarını da vurguladı.