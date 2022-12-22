Ruble, dolar karşısında 8 ayın en düşüğünde

Rusya'ya petrol ve gaz konusunda uygulanan yaptırımların etkilerine yönelik endişeler rublenin, ABD doları başta olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında zayıflamasına neden oluyor.

Rusya'nın ihracat gelirlerinde son aylarda yaşanan düşüş ve Avrupa Birliği'nin (AB) 5 Aralık'ta başlayan petrol ambargosu, şubat ayında devreye girecek gaz fiyatı sınırı ruble üzerinde baskı yaratan faktörler.

Ruble bugün ABD doları karşısında 29 Nisan'dan bu yana ilk kez 72,43 seviyesini test etti. Dolar/ruble paritesi şu sıralarda düne göre yüzde 1,79 artışla 72,2658 seviyesinden işlem görüyor.

Euro da ruble karşısında 77,26'ya kadar yükseldi ve şu sıralarda 77,21 seviyesinde.