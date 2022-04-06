Ruble savaş öncesi seviyeye döndü

Özellikle ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya’ya uyguladıkları yaptırımlar Rus varlıklarının aşırı değer kaybetmesine yol açmıştı. ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya’yı SWIFT ödeme sisteminden çıkarırken, Rus iş insanları ve hükümete yakın kişilerin mal varlıkları dondurulmuştu.

Rus iş insanlarının Avrupa ülkelerinde bulunan mal varlıklarına el konulurken, ABD geçtiğimiz günlerde Rusya’nın rezerv kullanımını engellemek ve ödemelerde temerrüde düşmesini sağlamak amacıyla bankalara yapılan dolar cinsi ödemeleri durdurma kararı almıştı.

Dolar/ruble paritesi bugün 80.46 seviyesine gerileyerek savaş öncesi seyrine geri çekildi.