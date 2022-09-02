Rus bankaları yılın ilk yarısında zarar etti

Interfax'ın haberine göre Tulin, RBC'ye yaptığı açıklamada Rus bankalarının 2019 yılında 1,7 trilyon ruble, 2020 yılında 1,6 trilyon ruble ve 2021 yılında 2,4 trilyon ruble net kar elde ettiklerini de hatırlattı.

Tulin'e göre yılın ilk 6 ayında Rus bankalarının net faiz geliri 2021 yılına göre yüzde 5 geriledi.

İlk 6 ayda sistemsel açıdan önemli 13 bankanın yüzde 60'ı kar elde etti. Toplam bankaların üçte ikisi de ilk 6 ayı karla kapattı.