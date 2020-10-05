CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Rus ekonomisinde "güçlü büyüme" beklenmiyor
05.10.2020 - 15:33 | | AA

Rus ekonomisinde "güçlü büyüme" beklenmiyor

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ila 5 küçüleceğini belirterek, "Gelecek yıla dair büyüme tahminleri de aşağı yönlü revize edilecek. Özellikle kış dönemi ve ilk çeyrek, ekonomik büyüme açısından zorlu geçecek." dedi.

Rus ekonomisinde "güçlü büyüme" beklenmiyor
ABONE OL

Rusya'nın eski maliye bakanlarından Kudrin, Federasyon Konseyi'nde yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını ışığında ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıla ilişkin belirlenen büyüme tahminlerinde ikinci Kovid-19 dalgasının hesaba katılmadığına işaret eden Kudrin, "Bu nedenle Rus ekonomisi, bu yıl resmi tahminlerden daha fazla küçülecek. Küçülme yaklaşık yüzde 4 ila 5 civarında olacak." diye konuştu.

Büyümeyle ilgili gelecek yıla ilişkin net bir tahmin yapılmadığını belirten Kudrin, "Gelecek yıla dair büyüme tahminleri de aşağı yönlü revize edilecek. Özellikle kış dönemi ve ilk çeyrek, ekonomik büyüme açısından zorlu geçecek." dedi.

Rus ekonomisinde yıllık büyümenin 2013-2019'da beklenenden düşük gerçekleştiğini aktaran Kudrin, gelecek yıllara ilişkin güçlü bir büyüme beklemenin de "iyimserlik" olacağını söyledi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakırköy'de eski eşini darp eden sanık hakim karşısında

Bakırköy'de eski eşini darp eden sanık hakim karşısında

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Raflar domino taşı gibi devrildi!

Raflar domino taşı gibi devrildi!

KPSS Önlisans sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak?

KPSS Önlisans sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber