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02.11.2020 - 11:12 | | AA

Rus piyasaları haftaya düşüşle başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus piyasaları haftaya kayıplarla başladı.

Rus piyasaları haftaya düşüşle başladı
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Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 4'e yakın değer kaybederken, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,8, avro karşısında ise yüzde 0,9 geriledi. Böylece dolar/ruble 80,2, avro/ruble ise 93,4 seviyesine yükseldi.

Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kaybederek 2.681 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 0,42 azalarak 1.062 puana kadar geriledi.

Analistler, petrol piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra Kovid-19 salgınında vaka sayılarının hızla artmasının Rus ekonomisinde ve piyasalarda baskı yarattığını belirtiyor.

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