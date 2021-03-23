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Rus piyasalarında negatif seyir sürüyor

Rus rublesi ve borsası, petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD yönetiminin Rusya’ya yönelik yaptırım uygulama risklerinin artmasıyla düşüşünü sürdürüyor.

23.03.2021 - 13:28 | | AA
Rus piyasalarında negatif seyir sürüyor

Brent petrolün varil fiyatının 62 dolar bandına inmesiyle, dolar/ruble paritesi yüzde 1,5 artarak 4 Şubat’tan bu yana ilk defa 76 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 1,3 yükselişle 90,5'e çıktı.

Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 1'e yakın değer kaybederek 3.456 puana, RTS endeksi de yüzde 2,5 azalarak 1.430 puana geriledi.

Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra, ABD ile Rusya arasında tekrar gerilen ilişkilerin Rus piyasalarında endişeye sebep olduğunu belirterek, konuyla ilgili haber akışının fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

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