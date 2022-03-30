Rus şirketlere yabancı borsalardan çıkın çağrısı
Rusya Ekonomi Bakanlığı yabancı borsalara kote olan Rus şirketlerinin bu piyasalardan çıkmalarını önerdi.
30.03.2022 - 11:00 |
Rusya Ekonomi Bakanlığı, Rus şirketlerinin yabancı borsalarda işlem gören menkul kıymet sertifikalarının yerine Rus menkul kıymetleri verilmesini planlıyor.
Interfax'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Rusya Ekonomi Bakanlığı resmi kararın hazırlanmasından sonra kamu şirketlerine gerekli belgeleri Rusya Merkez Bankası'na sunmaları için 5 iş günü tanıyacak.