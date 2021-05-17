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Rusların borç yükümlülükleri tarihi zirvede

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Kseniya Yudayeva, bireysel borçlanmaya yönelik tehlikeleri azaltmak için bir dizi önlem hazırladıklarını belirterek, "Rusların borç yükümlülükleri tarihi zirvelere ulaştı, hatta bazı alanlarda balonların oluştuğunu söyleyebiliriz." dedi.

17.05.2021 - 15:17 | | AA
Rusların borç yükümlülükleri tarihi zirvede

Yudayeva, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, Rusların son dönemde artış gösteren borç yükümlülükleri konusunda uyarılarda bulundu.

Rusların borç yükümlülüklerinde bu yıl hızlı bir artış gözlemlediklerini ifade eden Yudayeva, "Rusların borç yükümlülükleri tarihi zirvelere ulaştı, hatta bazı alanlarda balonların oluştuğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Söz konusu artışın oluşturabileceği tehlikeleri bertaraf edebilmek için bazı çalışmalar yaptıklarını anlatan Yudayeva, "Bireysel borçlanmaya yönelik tehlikeleri azaltmak için mevzuat üzerinde bazı çalışmalar yapıyoruz. Bireyler için bu tür kredilerin risklerini sınırlamak bizim için çok önemli." diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası tarafından 11 Mayıs'ta yayımlanan verilere göre, Rus vatandaşlarının vadesi geçmiş borçları 1 Nisan itibarıyla 1 trilyon 23 milyar rubleye ulaşarak Ekim 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Söz konusu dönemde Rusların bankalara olan toplam borçları da yüzde 2,2 artarak 20,7 trilyon rubleye ulaştı.

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