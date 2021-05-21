Rusya 1,5 milyar euro borçlandı

İhraca 2,1 milyar euro teklif geldi. Gazprombank, Sberbank CIB ve VTB Capital'in liderlik ettiği ihrac ile 2021 yılında ilk kez global borçlanma piyasalarına çıkan Rusya Maliye bakanlığı 15 yılı vadeli euro cincinden Eurobond ile 1 milyar euro borçlandı, getiri yüzde 2,65 olarak belirlendi.

2027 vadreli Eurobond'un yeniden ihracı ile de 500 milyon euro borçlanma gerçekleştirildi.

15 yıl, 2036 vadeli Eurobondun yüzde 47'sini, 2027 vadeli Eurobond'un yüzde 65'ini Rusya'dan yatırımcılar aldı. Geri kalan tahviller Avusturya, Almanya, Fransa, İngiltere ve Orta Doğu'dan yatırımcılara satıldı.