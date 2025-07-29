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Rusya benzin ihracatını yasakladı

Rusya hükümeti, benzin ihracatını 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasakladı.

29.07.2025 - 09:10 | | AA
Rusya benzin ihracatını yasakladı

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki akaryakıt piyasasında istikrarın korunması için önlem alındığı ifade edildi.

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Açıklamada, önlem kapsamında, benzin ihracatının 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklandığı belirtildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 9 Temmuz'da, ülkede artan akaryakıt fiyatları nedeniyle sektör temsilcileriyle bir toplantı düzenlerken, fiyatlar nedeniyle gerekli önlemlerin alınması talimatı vermişti.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel artışlar yaşanıyor.

Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya, yılda 40 milyon tondan fazla benzin üretiyor.

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