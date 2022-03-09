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Rusya dolar kullanımını azaltıyor

Rusya'dan, Ukrayna savaşı sonrası uygulanan yaptırımlara karşılık dolar hamlesi geldi. Dış ticarette ABD doları kullanımı azaltılıyor.

09.03.2022 - 09:56 |
Rusya dolar kullanımını azaltıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ekonomik iş birliği direktörü Dmitry Birichevsky, Batı'nın Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar sonrasında rezervlerde ve dış ticarette ABD doları kullanımını azaltmakta olduklarını bildirdi.

RIA Novosti'ye demeç veren Birichevsky, ABD doları yerine Batılı olmayan sermaye piyasalarına yöneldiklerini, yatırım projelerini dış negatif etkiden korumak için çaba harcadıklarını belirtti. 

Birichevsky, "Rus ekonomisi artan yaptırım riskleri ortamında her zaman var olmaya devam etti. Yurt içi piyasayı ve dış ekonomik ilişkileri değişen şartlara kademeli şekilde adapte ediyoruz. Ekonomik kalkınma modelinde uygun dönüşümü gerçekleştirmek ve finansal politikamızı ayarlamak için yeterli güvenlik marjına-ihtiyat payına sahibiz" diye konuştu.

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