Rusya döviz ve altın alacak

Rusya Maliye Bakanlığı 9 Kasım-6 Aralık döneminde günlük döviz ve altın alım operasyonları ile toplam 518,2 milyar ruble tutarında alım gerçekleştirecek. Beklentiler alım miktarının 400 milyar ruble civarında olacağı yönündeydi.

Maliye Bakanlığı, 7 Ekim-8 Kasım arasında 317,6 milyar ruble tutarında alım yaptı.

9 Kasım-6 Aralık arasında günlük ortalama alım miktarının 25,9 milyar ruble olması öngörülüyor. 7 Ekim-8 Kasım döneminde günlük ortalama miktar 15,1 milyar ruble seviyesindeydi.