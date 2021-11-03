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Rusya döviz ve altın alacak

Rusya Maliye Bakanlığı 518,2 milyar ruble tutarında döviz ve altın alacak.

03.11.2021 - 12:31 |
Rusya döviz ve altın alacak

Rusya Maliye Bakanlığı 9 Kasım-6 Aralık döneminde günlük döviz ve altın alım operasyonları ile toplam 518,2 milyar ruble tutarında alım gerçekleştirecek. Beklentiler alım miktarının 400 milyar ruble civarında olacağı yönündeydi.

Maliye Bakanlığı, 7 Ekim-8 Kasım arasında 317,6 milyar ruble tutarında alım yaptı.

9 Kasım-6 Aralık arasında günlük ortalama alım miktarının 25,9 milyar ruble olması öngörülüyor. 7 Ekim-8 Kasım döneminde günlük ortalama miktar 15,1 milyar ruble seviyesindeydi.

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