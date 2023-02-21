Rusya ekonomisi daraldı

ROSSTAT tarafından yapılan yazılı açıklamada “Geçen yıl GSYİH bir önceki yıla oranla yüzde 2,1 daraldı” denildi.

Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı, GSYİH’nin yüzde 2,9 küçüleceği tahmininde bulunurken Rusya Merkez Bankası daralmanın yüzde 3 olacağını öngörmüştü.

Geçen yıl şubat ayında Ukrayna’yı işgalin ardından ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya’ya ağır yaptırım kararları almıştı.