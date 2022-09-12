Rusya ekonomisi ikinci çeyrekte daraldı

Rus Federal Devlet İstatistik Servisi'nden (Rosstat) yapılan açıklamaya göre ilk tahminde yüzde 4 olan daralma yüzde 4,1'e revize edildi.

Rusya, Ukrayna'ya karşı 24 Şubat tarihinde başlayan işgal hareketinin ardından, ikinci çeyrekte Batı ülkelerinin yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı.

Rosstat imalat sektörünün yüzde 4, madencilik sektörünün yüzde 0,8 daraldığını, inşaat sektörünün ise yüzde 3,4 büyüdüğünü açıkladı.

Rusya Ekonomi Bakanı Maxim Reshetnikov geçen hafta yaptığı açıklamada Rusya ekonomisinin önümüzdeki dönemde beklenenden daha yavaş bir ekonomik daralma yaşayacağını ve 2022 yılının sonundan itibaren dönemsel bazda büyümeye dönebileceğini söyledi.