Rusya eurobond kupon ödemesini yaptı

Rusya, 2035 vadeli eurobond için 102 milyon dolar kupon ödemesini gerçekleştirdi. Bu gelişme Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yaptırımların uygulanmaya başlamasından bu yana gerçekleştirilen üçüncü kupon ödemesi olarak kayıtlara geçti.

Rusya Maliye Bakanlığı açıklamasında ödemenin Euroclear şirketi üzerinden mi gerçekleştiği, eurobond yatırımcılarının hesaplarına ödemelerin aktarılıp aktarılmadığı konularında bilgi verilmedi.

Rusya mart ayı içinde 117 milyon dolar ve 66 milyon dolarlık iki eurobond kupon ödemesi daha yaptı. Bu yıl toplam 3,4 milyar dolar tutarında kupon ve tahvil anapara geri ödemesi yapması gerekiyor.