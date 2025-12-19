Rusya faiz indirdi

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 16'ya çekti. Böylece banka, haziran ayında görülen yüzde 21’lik zirveden sonra beşinci toplantısında da faiz indirimine gitmiş oldu. Karar, analist beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.



Merkez bankası açıklamasında, kasım ayında altta yatan fiyat artış göstergelerinin gerilediği, ancak enflasyon beklentilerinin son aylarda yükseldiği belirtildi. Banka, enflasyonu hedefe geri döndürmek için parasal koşulları gerektiği sürece sıkı tutacağını ifade etti ve “para politikasının uzun bir dönem sıkı kalacağını” kaydetti.