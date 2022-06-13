Rusya, Hindistan'ın 2. büyük tedarikçisi oldu

Sektör kaynaklarının verdikleri bilgilere göre Rusya, Suudi Arabistan'ı geride bırakarak Hindistan'ın 2. büyük petrol tedarikçisi oldu.

Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı nedeniyle Batı'nın ağır yaptırımlarına maruz kalan ve yeni pazarlara girmek için iskontolu fiyat ile petrol satan Rusya, mayıs ayında Hindistan rafinerilerine 819 bin varil/gün petrol sağladı. Nisan ayında sadece 277 bin varil petrol satmıştı.