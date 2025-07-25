Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

Bu karar, enflasyonist baskıların ve özellikle temel enflasyonun daha önce tahmin edilenden daha hızlı gerilemesiyle birlikte, yurt içi talep büyümesindeki yavaşlamanın bir sonucu olarak açıklandı. Banka, 2025 yılı için enflasyon tahminini de %7-8 aralığından %6-7'ye revize etti. Bu faiz indirimi, kredilendirmeyi canlandırmayı ve bu yıl keskin bir yavaşlama beklenen ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor.



Son haftalık veriler, Eylül 2024'ten bu yana ilk kez haftalık %0,05'lik deflasyon görüldüğünü ortaya koydu ve bu durum, düzenleyicinin uzun vadeli eğilimleri gözlemlemesine rağmen faiz indirimine zemin hazırladı.



Yıllıklandırılmış enflasyon Mart ayındaki %10,3 zirvesinden %9,17'ye düşerken, yılbaşından bu yana toplam fiyat artışı %4,56 seviyesinde gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük bir seyir izledi. Merkez Bankası, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme tahminini %1-2 aralığında korudu.