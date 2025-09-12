Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu, ekonominin dengeli bir büyüme patikasına dönmesi ve kredi büyümesinin hızlanması gibi faktörleri göz önünde bulundurarak politika faizini 100 baz puan indirdi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı %18,00'den %17,00'ye çekildi. Piyasa beklentisi faizin 200 baz puan düşürüleceği yönündeydi.

Açıklamada yüksek enflasyon beklentilerine rağmen alınan bu kararın, enflasyonu 2026'da %4 hedefine geri döndürmek için gerekli sıkı parasal koşulları sürdürmeyi hedeflediği belirtildi.