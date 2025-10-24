Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

Rusya Merkez Bankası, gösterge politika faiz oranını 50 baz puan düşürerek %17’den %16,5’e çekti. Ekonomistler de 50 baz puanlık indirim bekliyordu. Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ekonominin dengeli bir büyüme yoluna devam ettiği belirtilirken, enflasyon beklentilerinin yüksekliğini koruduğu vurgulandı.

Banka, 2027 ve sonrasında yıllık enflasyonun hedef seviyesinde kalacağını öngörürken, 2026’da ise yıllık enflasyonun %4,0–5,0 aralığına gerileyeceğini tahmin etti.

2026 yılına ilişkin enflasyon tahmininin yukarı yönlü revizyonunun tek seferlik enflasyonist faktörlerle ilişkili olduğunu ifade eden Rusya Merkez Bankası gelecekteki faiz kararlarının, enflasyon yavaşlamasının sürdürülebilirliğine ve enflasyon beklentilerinin dinamiklerine bağlı olacağını belirtti.

Banka çekirdek enflasyonun 2026’nın ikinci yarısında %4’e ulaşacağını ve baz senaryoda 2026 için ortalama politika faizinin %13,0–15,0 aralığında olmasının uzun bir sıkı para politikası dönemi anlamına geldiğini belirtti. Ayrıca son aylarda kredi büyümesinin hızlandığına dikkat çekilirken, bankanın enflasyonu hedefe döndürmek için para koşullarını gerektiği kadar sıkı tutmaya devam edeceği bildirildi.