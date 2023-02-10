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Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Rusya Merkez Bankası beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmedi.

10.02.2023 - 13:40 |
Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Buna göre banka politika faizini yüzde 7.50 seviyesinde sabit tuttu. 

Piyasa beklentileri de Rusya Merkez Bankası’nın politika faizini değiştirmeyeceği yönündeydi. 

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada enflasyonda kısa vadeli risklerin arttığı belirtilirken, 2023 yılı enflasyonunun yüzde 5 ile 7 seviyesinde olacağı öngörüldü. 

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