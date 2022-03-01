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Rusya Merkez Bankası varlıkları donduruluyor

Japonya da Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını donduruyor.

01.03.2022 - 07:40 |
Rusya Merkez Bankası varlıkları donduruluyor

Japonya, ABD ve diğer müttefiklerini takip ederek Rusya'ya yeni yaptırımları uygulamaya koydu ve Rusya Merkez Bankası ile 2 Rus finans kuruluşunun varlıklarını dondurma kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u yaptırım uygulanacak kişiler listesine alan Japonya, Rusya Merkez Bankası ile Rus kamu bankaları Promsvyazbank ve Vnesheconombank'ın varlıklarını donduracağını duyurdu.

Japonya, Rusya'ya yaptırımlar çerçevesinde 49 Rus şirketine ihracatı yasakladı.

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