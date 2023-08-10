Rusya Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması
Rusya Merkez Bankası'ndan (CBR) yapılan açıklamada faiz artırımının yüksek seyreden bireysel borçlanmayı soğutmaya yardımcı olacağı belirtildi.
Rusya Merkez Bankası faiz artırımının temmuz ayında yüksek seyreden bireysel borçlanma faaliyetini soğutmaya yardımcı olduğunu belirtirken, bankalara fon akışını ve mevduat faizlerini artırmasını destekleyeceğini açıkladı.
Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Alexei Zabotkin, İzvestiya gazetesine verdiği röportajda bankanın 15 Eylül'deki bir sonraki toplantısında muhtemelen faiz oranlarını artıracağını söyledi.
CBR, "Faiz artırımı mevduat faizini yükseltecek, bankalara fon girişini destekleyecek. Temmuz ayında bireysel borçlanma aktivitesi yüksek kaldı. Faiz artırımı bu segmentte soğuma sağlayacak" şeklinde görüş açıkladı.
Rusya'da dün açıklanan enflasyon yeniden yükseliş yönünde bir trende dönüldüğüne işaret etti. Enflasyon Haziran ayında görülen yüzde 3,25'den yüzde 4,30'a çıktı.
CBR temmuz ayında faizi beklentilerin üzerinde 100 baz puan artırdı.