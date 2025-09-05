Canlı Borsa
Rusya nakit döviz çekim kısıtlamasını uzattı

Rusya Merkez Bankası, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattı.

05.09.2025 - 14:12 | | AA
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaların 9 Mart 2026'ya kadar uzatıldığı kaydedildi.

Batılı ülkelerin, yaptırımlar kapsamında Rus bankaları ve finans kuruluşlarına nakit dolar ve euro edinme yasağı getirdikleri hatırlatılan açıklamada, kısıtlamaları uzatma kararının da bu yasağın devam etmesi nedeniyle alındığı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası'nın, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Mart 2022'de aldığı kararla, ülkedeki vatandaşlar bankalardaki döviz hesaplarından sadece ruble cinsinden nakit para çekebiliyor.

