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Rusya piyasaları müzakere öncesi düşüşte

Rusya'da piyasalar, Ukrayna ile İstanbul’da bugün yapılacak müzakereler öncesinde düşüşle açıldı.

02.06.2025 - 12:21 | | AA
Rusya piyasaları müzakere öncesi düşüşte

Moskova Borsası (MOEX) açılışta yüzde 1,3’e yakın kayıpla 2.793 puanın altına inerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,28 düşüşle 1.119 puana geriledi.

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Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 0,27 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 79,3 seviyesinden işlem görüyor.

Rusya ile Ukrayna’dan heyetlerin, bugün İstanbul’da düzenlenecek müzakerelerde bir araya gelmesi bekleniyor.

Analistler, Ukrayna tarafından dün Rusya’daki askeri hava üslerine yapılan saldırılar nedeniyle piyasaların İstanbul'da yapılacak görüşmelere dair kötümser yaklaştığına işaret etti.

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