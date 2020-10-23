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23.10.2020 - 14:06 | | AA

Rusya politika faizini değiştirmedi

Rusya Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25 seviyesinde bıraktı.

Rusya politika faizini değiştirmedi
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Bankadan yapılan açıklamada, enflasyon riskinin devam etmesi üzerine politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel risklerin arttığına işaret edilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 4 ila 5 küçülmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya’da enflasyonun 2020’de yıllık yüzde 3,9 ila 4,2 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini yüzde 4,25’e kadar düşürmüştü.

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