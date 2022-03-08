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Rusya sabit getirili endekslerden çıkarılıyor

JP Morgan, Rusya'nın 31 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere sabit getirili endekslerden çıkarılacağını duyurdu.

08.03.2022 - 07:16 |
Rusya sabit getirili endekslerden çıkarılıyor

JP Morgan gelişmekte olan piyasa tahvil endekslerinden Rusya'nın çıkarılıp çıkarılmayacağını 1 Mart'tan bu yana değerlendiriyordu. Yapılan açıklamaya göre Rusya, JP Morgan Gelişmekte Olan Piyasa Tahvil Endeksi'nden, Rus rublesi cinsinden devlet tahvilleri JP Morgan Devlet Tahvil Endeksi-Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'nden ve Rus şirketlerinin ihraç ettiği tahviller CEMBI endekslerinden çıkarılacak.

Rusya ve Belarus, JP Morgan'ın ESG'ye uygun gelişmekte olan piyasa tahvil endekslerinden çıkarılacak.

JP Morgan'ın gelişmekte olan piyasa tahvil endekslerindeki Rusya ağırlıklarına bakıldığında, Devlet Tahvili Endeksi-Gelişmekte Olan Piyasalar Global Dağıtılmış da ağırlığı yüzde 6,23, Gelişmekte Olan Piyasa Tahvil Endeksi Global Dağıtılmış da yüzde 2,98 seviyesinde.

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