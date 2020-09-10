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10.09.2020 - 09:31 |

Rusya toparlanmanın yavaşlamasını bekliyor

Rusya Merkez Bankası ekonomide toparlanmanın yavaşlamasını bekliyor.

Rusya toparlanmanın yavaşlamasını bekliyor
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Rusya Merkez Bankası ekonomik toparlanmanın aktif aşamasının sona erdiğini ve toparlanmanın yavaşlamasını beklediklerini bildirdi.

Banka yayınladığı raporda, dezenflasyonist baskı riskinin azaldığını ve Rus Rublesi'nin Ağustos ayında değer kaybetmesinin, yıllık enflasyon yüzde 4'e yaklaşırken yılın ikinci yarısında tüketici fiyatlarında artışa daha fazla destek sağlayabileceğini belirtti.

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